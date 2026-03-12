Crisi Samp, Dossena: "Il problema non è in campo o panchina. Qui gli allenatori si sentono soli"

Nel corso della trasmissione ‘Derby del Lunedì’ su Telenord l’ex centrocampista della Sampdoria Beppe Dossena ha commentato il nuovo cambio di allenatore, con l’arrivo dell’ex compagno Attilio Lombardo, spiegando che il problema non è in campo o in panchina ma più in alto: “Alla Sampdoria si continuano a commettere gli stessi errori, la squadra è tornata a essere involuta eppure quella da gennaio in avanti è una squadra che può salvarsi perché il campionato non è ancora finito. - spiega Dossena – I rischi e i pericoli ci sono perché se poi assistiamo a partite come quelle che abbiamo visto, ci sono rischi e pericoli”.

Spazio poi alle critiche alla società: “Il problema però è fuori, lo è da anni, e non dentro al campo. I giocatori hanno le loro colpe certamente, ma quanti allenatori sono arrivati qui? Sono caduti quasi tutti perché se non c’è una società sono uomini soli e destinati a restare soli, senza condividere idee e pensieri. - prosegue ancora Dossena – E quando provano a condividere si rendono conto che magari c’è qualcuno in società che gli rema contro, ma così diventa dura, molto dura, fare risultati”.

L’ex blucerchiato sulla salvezza però non si sbilancia oltre: “Quante partite mancano alla fine? Nove. Speriamo".