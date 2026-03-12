Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Crisi Samp, Dossena: "Il problema non è in campo o panchina. Qui gli allenatori si sentono soli"

Crisi Samp, Dossena: "Il problema non è in campo o panchina. Qui gli allenatori si sentono soli"TUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 11:55Serie B
Tommaso Maschio

Nel corso della trasmissione ‘Derby del Lunedì’ su Telenord l’ex centrocampista della Sampdoria Beppe Dossena ha commentato il nuovo cambio di allenatore, con l’arrivo dell’ex compagno Attilio Lombardo, spiegando che il problema non è in campo o in panchina ma più in alto: “Alla Sampdoria si continuano a commettere gli stessi errori, la squadra è tornata a essere involuta eppure quella da gennaio in avanti è una squadra che può salvarsi perché il campionato non è ancora finito. - spiega Dossena – I rischi e i pericoli ci sono perché se poi assistiamo a partite come quelle che abbiamo visto, ci sono rischi e pericoli”.

Spazio poi alle critiche alla società: “Il problema però è fuori, lo è da anni, e non dentro al campo. I giocatori hanno le loro colpe certamente, ma quanti allenatori sono arrivati qui? Sono caduti quasi tutti perché se non c’è una società sono uomini soli e destinati a restare soli, senza condividere idee e pensieri. - prosegue ancora Dossena – E quando provano a condividere si rendono conto che magari c’è qualcuno in società che gli rema contro, ma così diventa dura, molto dura, fare risultati”.

L’ex blucerchiato sulla salvezza però non si sbilancia oltre: “Quante partite mancano alla fine? Nove. Speriamo".

Articoli correlati
Dossena: "Cinque anni fa lanciai il sasso, ma finì nel mare. Ci mettano a disposizione... Dossena: "Cinque anni fa lanciai il sasso, ma finì nel mare. Ci mettano a disposizione i bilanci"
Beppe Dossena: "Conte parla di arbitri e Var con senso: serve che qualcuno intervenga"... Beppe Dossena: "Conte parla di arbitri e Var con senso: serve che qualcuno intervenga"
Dossena: "Il Torino ha un gran potenziale. L'Udinese non crede in sé stessa". Poi... Dossena: "Il Torino ha un gran potenziale. L'Udinese non crede in sé stessa". Poi esalta Zaniolo
Altre notizie Serie B
Tre gare in sette giorni in Serie B: il Modena deve sterzare per non mettere a rischio... Focus TMWTre gare in sette giorni in Serie B: il Modena deve sterzare per non mettere a rischio i play off
Serie B, l’era del “terzo uomo”: da Samp a Bari, perché cambiare non serve più Serie B, l’era del “terzo uomo”: da Samp a Bari, perché cambiare non serve più
Tre gare in sette giorni in Serie B: subito uno scontro diretto per il Mantova di... Focus TMWTre gare in sette giorni in Serie B: subito uno scontro diretto per il Mantova di Modesto
Modena, Sottil: "Contro lo Spezia per centrare il nostro obiettivo, servirà incoscienza"... Modena, Sottil: "Contro lo Spezia per centrare il nostro obiettivo, servirà incoscienza"
Sampdoria, Fredberg tiene a rapporto squadra e staff: "Uniti per la salvezza, combattiamo"... Sampdoria, Fredberg tiene a rapporto squadra e staff: "Uniti per la salvezza, combattiamo"
Tre gare in sette giorni in Serie B: il Frosinone vuole tenere aperta la corsa promozione... Focus TMWTre gare in sette giorni in Serie B: il Frosinone vuole tenere aperta la corsa promozione
Crisi Samp, Dossena: "Il problema non è in campo o panchina. Qui gli allenatori si... Crisi Samp, Dossena: "Il problema non è in campo o panchina. Qui gli allenatori si sentono soli"
Salva Ferrer: "Ritirarsi non è stato facile, ma non ce la facevo più. Sarò sempre... Salva Ferrer: "Ritirarsi non è stato facile, ma non ce la facevo più. Sarò sempre spezzino"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Bologna, Bernardeschi vuole l'EL. Italiano: "Non lo sapevo". Su Castro: "Ha tirato la carretta"
3 Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
4 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 31ª giornata di Serie A
5 Sprofondo Tottenham: i big che possono partire in estate in caso di retrocessione
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, forfait dell'ultim'ora per Gasperini verso il Bologna: affaticamento per Koné
Immagine top news n.1 L'Atalanta si affida a Raffaele Palladino: in agenda summit per il rinnovo a lunga scadenza
Immagine top news n.2 Vlahovic fra campo e rinnovo: contatti fitti e costanti per arrivare all'accordo con la Juventus
Immagine top news n.3 Freuler e Gasperini, amici a Bergamo e nemici a Bologna. Potrebbero ritrovarsi a Roma
Immagine top news n.4 Zaniolo ha voltato pagina: "Bad boy? Non più, sono cambiato. Roma mi ha dato tanto, ci tornerò"
Immagine top news n.5 Juventus a caccia di un portiere per l'anno prossimo: primi contatti per il Dibu Martinez
Immagine top news n.6 Juventus, i piani di mercato per l'estate: Kolo Muani e Senesi, che chiede 5 milioni di ingaggio
Immagine top news n.7 Pranzo di mercato in casa Milan: Allegri rassicurato, avrà 3 titolari di peso in estate
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione
Immagine news podcast n.2 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
Immagine news podcast n.3 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Immagine news podcast n.4 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Champions League, chi ha fatto la figura peggiore tra le italiane? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie C n.2 Lamazza: "Cavese, complimenti a Ds, mister, squadra per aver tenuto sempre nervi saldi"
Immagine news Altre Notizie n.3 Bezzi: "Atalanta, uno scempio col Bayern. Scudetto, può vincerlo ancora Allegri"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Le due vie per il rinnovo di Spalletti. Milan, ieri pranzo Allegri-Furlani: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.2 L'Udinese aspetta la Juventus, sold out e attacco titolare
Immagine news Serie A n.3 Vieri finisce sotto i ferri: rimosso un frammento osseo che 'Bobo' aveva ad un ginocchio
Immagine news Serie A n.4 Parma, a breve la conferenza pre-Torino di mister Carlos Cuesta
Immagine news Serie A n.5 Binotto verso Bologna-Roma: "Ecco cosa cambia tra sfidarsi in Serie A e in Europa"
Immagine news Serie A n.6 L'Inter guarda al Made in Germany: Kim per la difesa, Goretkza e Brandt i nomi a centrocampo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Tre gare in sette giorni in Serie B: il Modena deve sterzare per non mettere a rischio i play off
Immagine news Serie B n.2 Serie B, l’era del “terzo uomo”: da Samp a Bari, perché cambiare non serve più
Immagine news Serie B n.3 Tre gare in sette giorni in Serie B: subito uno scontro diretto per il Mantova di Modesto
Immagine news Serie B n.4 Modena, Sottil: "Contro lo Spezia per centrare il nostro obiettivo, servirà incoscienza"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Fredberg tiene a rapporto squadra e staff: "Uniti per la salvezza, combattiamo"
Immagine news Serie B n.6 Tre gare in sette giorni in Serie B: il Frosinone vuole tenere aperta la corsa promozione
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani nel caos: tifosi in rivolta contro Antonini, manifesti e scritte sui muri della città
Immagine news Serie C n.2 Signorelli: "Benevento, ero certo del suo valore. Trapani? La città merita ben altro"
Immagine news Serie C n.3 Pineto, Borsoi: “Salvezza raggiunta. Playoff? Spingiamo per chiudere al meglio”
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Gyyabua e Lescano sono già punti fermi. Entrambi saranno riscattati
Immagine news Serie C n.5 Conto alla rovescia per la Serie B: il Benevento può festeggiare fra dieci giorni
Immagine news Serie C n.6 Cosenza, venerdì incontro tra sindaco-delegazione di tifosi: si parlerà del rapporto con Guarascio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bologna Roma
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Fiorentina-Rakow, viola favoriti nonostante il turnover
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Roma, occhio ai precedenti: Gasperini spesso in difficoltà contro Italiano
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Parma femminile, mister Valenti: “Dal primo messaggio ho scelto Parma. Col Genoa voglia di fare bene”
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, si chiudono oggi pomeriggio le semifinali di andata: la Roma ospita l'Inter
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, domani la Roma affronta l'Inter in semifinale: le convocate di Rossettini
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Beccari: "Battere la Fiorentina in Coppa era per noi molto importante"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Coppa Italia? Con la Juventus è ancora tutto aperto"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Canzi: "Coppa Italia obiettivo stagionale, vogliamo arrivare in finale"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?