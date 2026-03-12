La figlia di Bernardini: "Disse no alla Juve. Quando la Roma prese Herrera, ci rimase malissimo"

Mariolina, figlia di Fulvio Bernardini, alla Gazzetta dello Sport spiega le scelte dell'allenatore ed calciatore, legatissimo alla Roma nonostante l'epilogo amaro della sua avventura capitolina: "Dopo Lazio e Inter andò in giallorosso, nel 1928. Nella sua carriera disse di no due volte alla Juventus. Avrebbe potuto vincere tutto se ci fosse andato da calciatore e poi da allenatore. Nel primo caso conosceva molto bene il portiere juventino dei primi Anni 30: gli chiese di raggiungerlo ma scelse di restare alla Roma, diventando anche capitano.

Da allenatore lo chiamò Boniperti. Ma lui amava scegliere uomini e avere un piano triennale per vincere. A Giampiero disse: “Eddai, che ce vengo a fa’, lo sanno tutti che la squadra la fai te”. Questo era mio padre. Alla fine è andata così: avrebbe potuto vincere tutto se fosse andato alla Juventus ma non l’ha scelta ed è andato a prendersi altre due piazze nelle quali vincere, Firenze e poi Bologna".

In conclusione, ha rievocato un episodio amaro avvenuto anni dopo: ha raccontato che i Marchini, all'epoca proprietari della Roma, si recarono a casa loro per proporre al padre un contratto, rendendolo entusiasta. Tuttavia, un socio della proprietà decise improvvisamente di ingaggiare Helenio Herrera, una scelta che lasciò Fulvio Bernardini profondamente deluso. Ha poi aggiunto che uno dei più grandi sogni del padre sarebbe stato proprio quello di allenare la Roma per un lungo periodo, con l'obiettivo di guidarla alla conquista dello scudetto, confessando che quel mancato ritorno rappresentò un rimpianto che Bernardini si portò sempre dentro.