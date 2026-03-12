Sampdoria, Fredberg tiene a rapporto squadra e staff: "Uniti per la salvezza, combattiamo"

Nella giornata di ieri il CEO sport Jesper Fredberg ha tenuto a rapporto la squadra a Bogliasco nella prima giornata di Attilio Lombardo come allenatore capo della Sampdoria. Prima dell’allenamento infatti il dirigente danese ha voluto che la squadra si presentasse in sala video dove è rimasta a colloquio.

“Combattiamo” e “Uniti per la salvezza” sono state le frasi d’ordite di Fredberg che si è rivolto ai giocatori e alla staff con toni a tratti decisi e parlando in inglese con la sua segretaria/traduttrice a fare da tramite. Fredberg, come si legge sul Secolo XIX ha sottolineato una volta di più la delicatezza del momento, a maggior ragione dopo il secondo avvicendamento tecnico stagionale, e la necessità di restare compatti per puntare all’obiettivo del mantenimento della categoria.