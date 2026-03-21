Atalanta, Palladino ritrova tutti: con l'Hellas Verona prima volta con il gruppo quasi al completo

Dopo giorni complicati, in casa Atalanta arriva finalmente una notizia incoraggiante. La pesante doppia sfida contro il Bayern Monaco, con dieci gol incassati tra andata e ritorno, ha lasciato il segno, ma alla vigilia della gara contro l'Hellas Verona Raffaele Palladino può sorridere: per la prima volta in questa stagione di Serie A avrà l’intera rosa a disposizione, eccezion fatta per Gianluca Scamacca. Una situazione che non si verificava da mesi e che rappresenta un segnale importante in vista del rush finale.

Nel periodo più intenso dell’annata, tra campionato, Champions League e Coppa Italia, il tecnico nerazzurro ha dovuto rinunciare a lungo a pedine fondamentali come De Ketelaere, Raspadori ed Ederson. Assenze pesanti, che con il passare delle settimane si sono fatte sentire soprattutto sul piano delle rotazioni e degli equilibri nel 3-4-2-1. Non è un caso che l’ultima volta in cui i tre erano partiti insieme titolari, contro la Juventus in Coppa Italia, l’Atalanta si impose con un netto 3-0.

Adesso però la squadra arriva alla sfida con il Verona dopo sei partite senza vittorie, una striscia inedita nella gestione Palladino, che rende la gara della New Balance Arena praticamente obbligata. Il sogno Champions si è complicato, ma la corsa all’Europa resta apertissima, con la Roma distante quattro punti. Il calendario, inoltre, non concede tregua: dopo Verona e Lecce arriveranno gli incroci con Juventus e Roma, prima del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Un mese decisivo, che l’Atalanta potrà affrontare finalmente con tutte le sue armi.