Bosnia-Italia, Muharemovic avverte gli azzurri: "Divoreremo chiunque si presenti"
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Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo e della nazionale bosniaca, ha parlato dopo la sfida vinta dalla sua selezione contro il Galles, nella semifinale dei playoff per andare ai Mondiali. E ora l'Italia, a Zenica: chi vince va in Nord America. E Muharemovic non ha paura degli azzurri:
"Martedì andremo a divorare chiunque si presenti. Chiunque sia l'avversario, combatteremo fino alla fine per realizzare il nostro sogno. Zenica sarà infuocata".
Il giocatore ha proseguito: "Crediamo in noi stessi, dallo staff tecnico ai giocatori. Non abbiamo paura di nessuno, abbiamo paura solo di Dio. Non festeggeremo troppo perché ci aspetta una partita importante già martedì".
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