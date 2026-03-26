Turchia in finale playoff, la gioia di Kenan Yildiz: "Siamo una grande generazione"

Kenan Yildiz, stella della nazionale turca e della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita vinta dalla sua nazionale contro la Romania, che ha permesso alla Turchia di accedere alla finale playoff per andare ai Mondiali, contro la vincente di Slovacchia-Kosovo:

"Nel primo tempo eravamo molto difensivi. Avevano tre giocatori addosso a me. Non riuscivamo proprio a segnare nella prima frazione di gioco. Abbiamo trovato il gol nel secondo tempo e le cose sono migliorate. Anche in Italia sono così, ma io lavoro molto duramente. Slovacchia o Kosovo, non importa, dobbiamo solo prepararci bene. Sono molto orgoglioso di questa squadra. Siamo una grande generazione. Diamo il massimo. Non ci qualifichiamo da 24 anni, non c'è bisogno di pressione".