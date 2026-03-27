Irlanda del Nord, Galbraith: "Eccellenti per gran parte del match. Delusi ma fieri"

Ethan Galbraith, centrocampista dell'Irlanda del Nord, ha parlato al termine della partita persa per 2-0 dalla sua nazionale sul campo dell'Italia, intervenendo ai microfoni di BBC Sports: "Per gran parte della gara siamo stati in eccellente stato di forma. Abbiamo lasciato tutto là fuori, sono davvero orgoglioso dei ragazzi. Quando sfidi calciatori di élite, a volte ti serve qualcosa di magico. Siamo delusi, certamente, ma anche fieri della prestazione offerta".

E ancora, prosegue e conclude così Galbraith nelle sue riflessioni: "Questo è un gruppo veramente giovane, c'è un futuro luminoso davanti. Da quando abbiamo iniziato a oggi, arriviamo da un lungo percorso".

Valutazione comunque sufficiente, voto 6 per Galbraith nelle pagelle di TMW di Italia-Irlanda del Nord 2-0. Con la motivazione che segue: Uno dei migliori in maglia bianca, risultando un box to box scomodo sia per gli attaccanti azzurri che - in misura inferiore - per i difensori posti davanti a Donnarumma. Si merita la sufficienza.