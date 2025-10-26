Prima capriola di Vardy, Cremonese-Atalanta finisce 1-1. Juric: "Male il primo tempo"

Finale: Cremonese-Atalanta 1-1

Scherzetto della Cremonese all'Atalanta: finisce 1-1 allo Zini. Una gara viva e ricca di occasioni, nella quale la squadra di Nicola ha venduto cara la pelle pareggiando grazie alla prima rete italiana di Jamie Vardy. A rimettere le cose a posto per il gruppo di Juric il bel gol di Brescianini. Tante le occasioni prodotte dalla Dea, che però paga gli sprechi e anche una grande reattività di Silvestri fra i grigiorossi.

Botta e risposta, De Ketelaere spreca

Botta e risposta fra le due squadre nel primo tempo. La prima grossa chance per i bergamaschi capita sulla testa di Krstovic, dopo la sponda di Bellanova: si oppone in modo provvidenziale Baschirotto. Zerbin impegna Carnesecchi in uscita, poi sulla ripartenza Krstovic cerca l'angolino, ma Silvestri si salva in tuffo.

Nel finale di frazione, qualche problema alla caviglia sinistra per Silvestri, che comunque riprende a giocare. Lookman a ridosso del 45' mette una palla d'oro per De Ketelaere, che a due passi dalla porta di testa in pratica appoggia il pallone a Silvestri, che ringrazia. Spazio anche per un assolo di Lookman, ma Terracciano si immola e salva in scivolata.

L'Atalanta crea tanto, ma non segna

L'Atalanta prova ad aumentare i giri del motore nella ripresa. Krstovic ha la palla dell'1-0, ma stavolta è Barbieri a murarlo all'ultimo. Vardy trova il gol del vantaggio al 56' sull'assist di Barbieri, ma l'urlo dell'inglese per la prima rete in A gli viene strozzato in gola per un evidente fuorigioco. L'Atalanta spinge: Samardzic cerca il primo palo, Silvestri è ancora attento. Terracciano ci ha preso gusto: per la seconda volta si immola, stavolta con un tuffo all'indietro a dire di no a Lookman.

Ancora Samardzic, ancora Silvestri a dire no

Replay dell'azione precedente per Samardzic al 72': il serbo si accentra e stavolta il suo tiro è davvero velenoso, ma Silvestri è super nella risposta. La Dea crea che è un piacere: De Roon al volo, palla fuori di un metro.

Grido Jamie Vardy, Brescianini risponde subito

Nonostante la grande pressione della Dea, al 79' è la Cremonese a portarsi in vantaggio. Zerbin a tu per tu con Carnesecchi trova la grande risposta del portiere, che nulla può sulla risposta in tap-in di Jamie Vardy, che poi si esibisce in due capriole per esultare. Scamacca risponde subito, ma Silvestri è un muro. Un minuto dopo Brescianini rimette le cose a posto: gran sinistro di controbalzo all'angolino. Nonostante un tentativo di assalto finale, l'Atalanta si deve accontentare di un punto.

Atalanta, Juric: "Male il primo tempo"

Il tecnico dell'Atalanta, Ivan Juric, ha dichiarato in conferenza stampa: "Il primo tempo non mi è piaciuto, il secondo molto meglio. Abbiamo creato tanto come al solito ma non abbiamo concretizzato. Abbiamo preso gol in contropiede e poi l'abbiamo aggiustata. Manca brillantezza, è inutile negare. Cerchiamo di mettere sempre detto Scamacca e sappiamo che estate ha passato Lookman: prima risolvevano le situazioni, ora non sono sempre brillanti. Comunque, la squadra ha sbagliato poco o niente". Poi aggiunge su Lookman: "Posso parlare di allenamenti di un mese fa, quando si impegnava al massimo. Poi, riconoscendo le sue qualità, stiamo forzando facendolo giocare ogni 3 giorni. Giocando anche in Nazionale, non possiamo fare tanti allenamenti al massimo. La squadra nelle ultime partite ha creato tante occasioni dove lui solitamente è devastate e deve essere più decisivo. Giocando così, si sbloccherà presto".

Cremonese, gioia Vardy: "Ci tenevo al primo gol in Italia"

Primo gol italiano per Jamie Vardy. Che al termine della sfida a DAZN dichiara: "Era un po' che non esultavo, sono molto felice. Ci tenevo tanto a segnare e cerco sempre di mettermi nelle condizioni di farlo: oggi ci sono riuscito. Come ho trovato la Serie A? Campionato diverso da quello inglese, che è molto più fisico e veloce. Qui invece sono più tecnici e tattici: un bene per me, così posso crescere".