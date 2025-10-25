Atalanta, Juric: "Male il primo tempo. Lookman? Giocando così, si sbloccherà presto"

Il tecnico dell’Atalanta Ivan Juric ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna contro la Cremonese pareggiata 1-1 e valevole per l’8^ giornata di Serie A.

La sua valutazione della partita e se vede poco smalto solo davanti.

"Il primo tempo non mi è piaciuto, il secondo molto meglio. Abbiamo creato tanto come al solito ma non abbiamo concretizzato. Abbiamo preso gol in contropiede e poi l'abbiamo aggiustata. Manca brillantezza, è inutile negare. Cerchiamo di mettere sempre detto Scamacca e sappiamo che estate ha passato Lookman: prima risolvevano le situazioni, ora non sono sempre brillanti. Comunque, la squadra ha sbagliato poco o niente".

Servono più impegno e ritmo?

"Nel primo tempo sì, non mi è piaciuto proprio per questo. Nel secondo molto meglio. E' questione di seconde palle, più che di impegno che c'è sempre anche in allenamento".

Lookman in allenamento lo vede già ritrovato?

"Posso parlare di allenamenti di un mese fa, quando si impegnava al massimo. Poi, riconoscendo le sue qualità, stiamo forzando facendolo giocare ogni 3 giorni. Giocando anche in Nazionale, non possiamo fare tanti allenamenti al massimo. La squadra nelle ultime partite ha creato tante occasioni dove lui solitamente è devastate e deve essere più decisivo. Giocando così, si sbloccherà presto".