Atalanta, Zappacosta guarda avanti: "Roma e Lazio? Ben vengano questi scontri"

L'esterno dell’Atalanta Davide Zappacosta ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Juventus perso 0-1 e valido per la 32^ giornata di Serie A.

Ti sei dato una spiegazione al risultato e cosa si poteva fare meglio?

"C'è tantissimo rammarico, il calcio a volte dà e a volte toglie. Serata che va accettata, ma avevamo preparato bene la partita per rimanere lì attaccati al terno per l'Europa. Adesso volteremo pagina e affronteremo le ultime partite dando il massimo fino alla fine".

Ora Roma in campionato e Lazio in coppa: sfide da dentro o fuori.

"Dobbiamo pensare a noi stessi, abbiamo perso tantissimi punti conte squadre con cui si pensava magari di vincere facile. Ben vengano questi scontri diretti, sono belli da giocare e abbiamo voglia di confrontarci contro queste squadre".