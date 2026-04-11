Milan, Ricci: "Poco da dire, non ci siamo stati. Facciamo forza sul gruppo di inizio stagione"

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha parlato ai canali ufficiali della società rossonera al termine della partita persa 0-3 contro l’Udinese: "Non c'è molto da dire di questa partita, l'abbiamo vista tutti. Non ci siamo stati. Stiamo attraversando un periodo dettato da queste partite in cui abbiamo fatto un po' peggio. Oramai il passato è passato e non possiamo farci niente: dobbiamo rimetterci con la testa al nostro obiettivo e alla prossima partita"

Avete bisogno di ripartire dal gruppo e dallo spirito di squadra?

"Sicuramente sono gli aspetti cardine, ne siamo consapevoli che tante cose non ci vengono e c'è troppa frenesia. Anche oggi in campo, abbiamo sbagliato e loro ripartivano. Come ho detto prima bisogna fare forza sul gruppo che si è creato dall'inizio della stagione: abbiamo 63 punti, quindi un motivo c'è"