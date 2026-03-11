Champions League, quale scenario ai quarti di finale? Real-Bayern sempre più probabile
Le partite d'andata degli ottavi di finale di Champions League hanno già dato indicazioni importanti in vista dei quarti di finale. Quattro partite su otto sono terminate con vittorie con tre reti di scarto. Una addirittura con cinque reti di scarto.
Di fatto solo Liverpool-Galatasaray, Barcellona-Newcastle e Arsenal-Bayer Leverkusen restano fortemente incerte. Guardiamo nel dettaglio gli eventuali accoppiamenti per il turno successivo, che si giocheranno il 7/8 aprile l'andata e il 14/15 aprile il ritorno:
Paris Saint-Germain o Chelsea - Galatasaray o Liverpool
Real Madrid o Manchester City - Atalanta o Bayern Monaco
Newcastle o Barcellona - Atlético Madrid o Tottenham
Bodo/Glimt o Sporting CP - Bayer Leverkusen o Arsenal
