Atletico Madrid, Oblak a rischio Inter: "Non so se sarò disponibile, ma sto meglio"

La Champions League sta per tornare. Con essa il quinto turno della fase a girone unico dove l'Inter domani sfiderà l'Atletico Madrid, per cercare di lasciarsi in fretta alle spalle la delusione cocente nel derby contro il Milan. A proposito dell'imminente sfida, però, il 'Cholo' Simeone potrebbe essere costretto ad utilizzare Juan Musso tra i pali, perché il portiere numero uno Jan Oblak non è al massimo della condizione dopo qualche acciacco fisico post-nazionale slovena.

"Sto meglio, mi sto riprendendo", ha dichiarato il giocatore dei colchoneros ai microfoni di Radio Marca, alla vigilia della sfida a tu per tu con l'Inter. Una sorta di rassicurazione in merito alle possibilità di riuscire ancora a recuperare in tempo per il big match europeo al Metropolitano (in programma alle 21 di mercoledì). "Sono felice di essere qui oggi, ma spero di tornare presto in campo. Lo spero davvero. Sto facendo tutto il possibile, così come i fisioterapisti e i medici. Ma se non sarò disponibile, poi altri possono fare molto bene".

In un secondo passaggio Oblak, presente all'Atletico ormai da oltre dieci anni, ha ragionato sul contratto valido fino all'estate del 2028: "Non sempre i giocatori decidono il proprio futuro. Ho un contratto, ma ogni estate non si sa mai cosa succederà", ha riconosciuto Oblak. "Sono concentrato su questa stagione e spero che qualunque cosa accada sia positiva per tutti".