Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Oblak è il miglior portiere della Liga: "Scommetto che nessuno arriverà a 6 trofei come me"

Oblak è il miglior portiere della Liga: "Scommetto che nessuno arriverà a 6 trofei come me"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 22:11Calcio estero
Yvonne Alessandro

E il premio come miglior portiere di LaLiga 2024-2025 va a... Jan Oblak. È il sesto trofeo Zamora per il portiere dell'Atletico Madrid, che lo colloca oltre due miti della storia del campionato spagnolo come Victor Valdes e Ramallets. Da oggi, l'estremo difensore sloveno è da solo al vertice della storia, guardando tutti dall’alto. Un superman al quale il 'Cholo' Simeone a stento ha rinunciato in carriera da quando il 32enne ha messo piede nel club colchoneros nel 2014. E a ragion veduta.

La prima stagione d'adattamento e nemmeno da titolare fisso ha portato, nel 2015-16, al primo trofeo Zamora con appena 18 gol subiti in 38 partite. Nel 2016-17 con 21 gol subiti in 29 partite (0,72 a partita). La stagione seguente con 22 gol in 37 incontri (0,59) e nel 2018-19 con 27 in 37 (0,73). Bonou, Ter Stegen e Unai Simon lo hanno fatto attendere tre anni, ma grazie alla sequela di salvataggi compiuti la scorsa stagione è arrivato il sesto titolo di sempre. Impresa che non è riuscito a nessun altro portiere nella storia.

"Scommetto il mio abbonamento dell’Atlético che nessuno raggiungerà sei Zamora", la scommessa lanciata dopo aver ricevuto il riconoscimento individuale. Dopo aver posato con i suoi sei trofei e con la rappresentanza istituzionale del club guidata dal presidente Enrique Cerezo, ha aggiunto: "Prima di tutto grazie a tutti, è molto bello ma spero di non fermarmi a sei, ne voglio vincere un altro", Poi un messaggio a coach Simeone e ai compagni: "Prima di tutto grazie per avermi dato l’opportunità. Tutta la mia squadra influenza questo trofeo, non sei mai il meno battuto da solo, tutti mi aiutano, è un titolo collettivo, non individuale".

Articoli correlati
"Il fastidio è peggiorato": brutte notizie per l'Atletico, Oblak si ferma? Musso... "Il fastidio è peggiorato": brutte notizie per l'Atletico, Oblak si ferma? Musso scalpita
Oblak festeggerà ad Anfield le 500 partite: "Voglio la Champions, ma tutti devono... Oblak festeggerà ad Anfield le 500 partite: "Voglio la Champions, ma tutti devono crederci"
"La Champions ci ha fatto male, ora in palio il Mondiale": Atletico, Oblak e il riscatto... "La Champions ci ha fatto male, ora in palio il Mondiale": Atletico, Oblak e il riscatto
Altre notizie Calcio estero
Champions, Benfica sul filo del rasoio. Mourinho lo sa: "Con l'Ajax è una finale... Champions, Benfica sul filo del rasoio. Mourinho lo sa: "Con l'Ajax è una finale domani"
Zirkzee fermato da Pickford, lo United cade 1-0 a Old Trafford: impresa Everton in... Zirkzee fermato da Pickford, lo United cade 1-0 a Old Trafford: impresa Everton in 10
Barcellona, errore dello staff medico con Raphinha? Lui: "È stata colpa mia, ho sbagliato"... Barcellona, errore dello staff medico con Raphinha? Lui: "È stata colpa mia, ho sbagliato"
Oblak è il miglior portiere della Liga: "Scommetto che nessuno arriverà a 6 trofei... Oblak è il miglior portiere della Liga: "Scommetto che nessuno arriverà a 6 trofei come me"
Mbappé extraterrestre, 31 gol in Liga e premio Pichichi: "Senza il Real non lo avrei... Mbappé extraterrestre, 31 gol in Liga e premio Pichichi: "Senza il Real non lo avrei mai ottenuto"
Follia totale in Premier League: Gueye schiaffeggia un compagno dell'Everton e viene... Follia totale in Premier League: Gueye schiaffeggia un compagno dell'Everton e viene espulso
Barcellona, Flick: "Non sono arrabbiato con i medici, ma con Raphinha commessi degli... Barcellona, Flick: "Non sono arrabbiato con i medici, ma con Raphinha commessi degli errori"
No al Chelsea, ma Raphinha: "Io volevo il Barcellona. E ho chiuso la porta ad altri... No al Chelsea, ma Raphinha: "Io volevo il Barcellona. E ho chiuso la porta ad altri club"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Le più lette
1 Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
2 Serie A, 12^ giornata LIVE: Pinamonti contro Nzola nella gara di chiusura
3 Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
4 Sassuolo-Pisa, le probabili formazioni: Lauriente può rientrare dall'inizio, Nzola è la certezza
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: la Pergolettese si affida a Tacchinardi
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Thorstvedt salva il Sassuolo, Pisa beffato nel recupero: al Mapei finisce 2-2
Immagine top news n.1 La meglio gioventù del Como si abbatte sul Torino: vittoria per 5-1 e sesto posto in classifica
Immagine top news n.2 E se la Roma non avesse bisogno di Dybala? Gasp forza quattro senza di lui, per ora
Immagine top news n.3 Il Milan è secondo ma con un mercato che non dà frutti: 150 milioni di comprimari
Immagine top news n.4 Maignan stella del derby: Milan e Allegri già al lavoro per evitare il Donnarumma-bis
Immagine top news n.5 Gravina: "Il rinvio della 30ª giornata non si può fare. Con l'Irlanda del Nord l'idea è Bergamo"
Immagine top news n.6 Roma prima, Gasperini ci ha messo meno del previsto. Cosa disse (con Ranieri) ad agosto
Immagine top news n.7 Conte: "Infortuni? Vorrei ne parlassero i medici. Hojlund e Rrahmani ok, Gilmour e Spinazzola..."
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.2 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.3 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.4 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pizzoli: “In Italia mancano strutture e coraggio, all’estero i giovani crescono davvero"
Immagine news Serie A n.2 I 4 ko dell'Inter cambiano il parere su Chivu? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Juve "piano" anche con Spalletti: il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Dalla Germania sicuri: il Napoli pensa a Manzambi per rimpiazzare l'infortunato De Bruyne
Immagine news Serie A n.2 Pisa, tra poco la conferenza stampa di Gilardino post Sassuolo
Immagine news Serie A n.3 Sassuolo, tra poco la conferenza stampa di Grosso dopo il Pisa
Immagine news Serie A n.4 Como, Ramon: “Felice per il primo gol, ma conta la vittoria della squadra”
Immagine news Serie A n.5 Serie A, la classifica aggiornata: Sassuolo a -4 dall'Europa. Il Pisa allunga sulla zona retrocessione
Immagine news Serie A n.6 Thorstvedt salva il Sassuolo, Pisa beffato nel recupero: al Mapei finisce 2-2
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria-Juve Stabia 1-0, le pagelle: Coda sale a 140, Bellich non molla mai
Immagine news Serie B n.2 Serie B, 13ª giornata: la Samp batte la Juve Stabia e si lascia dietro Spezia e Pescara
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Oliveri alle prese una lesione al quadricipite. E aggregato al gruppo c'è Faraoni
Immagine news Serie B n.4 Bari, Caserta rimane a rischio. E spunta anche un 'nome noto', quello di Vivarini
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 13ª giornata: i primi 45' del 'Ferraris' vedono Samp e Juve Stabia ferme sul pari
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: tra le Vespe torna Gabrielloni dal 1° minuto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 15ª giornata: punti pesanti quelli che centrano Livorno e Perugia. Notte fonda Torres
Immagine news Serie C n.2 Triestina, rientrato l'allarme Tesser? Il tecnico ha diretto l'allenamento, ma la panchina traballa
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 15ª giornata: dopo 45', Livorno in vantaggio. E sorride anche la Vis Pesaro
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: la Pergolettese si affida a Tacchinardi
Immagine news Serie C n.5 Ascoli ko contro l'Arezzo. Passeri: "Perdere fa tanto male, ma capita. E non toccatemi Tomei"
Immagine news Serie C n.6 Pizzoli: “In Italia mancano strutture e coraggio, all’estero i giovani crescono davvero"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Qarabag, Conte cerca il riscatto anche in Europa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bodo Glimt-Juventus, i bianconeri non hanno mai vinto in Norvegia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Severini: "Serve più attenzione dai parte degli arbitri. Specie con l'FVS"
Immagine news Calcio femminile n.2 "Violence is not a game". Serie A Women e Athora Italia contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta
Immagine news Calcio femminile n.4 Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"
Immagine news Calcio femminile n.5 Niente da fare per Cantore: il suo Washington perde la finale di NWSL contro il Gotham
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, Canzi: "Gara complicata da preparare. Sarebbe stata una beffa non vincere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…