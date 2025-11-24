Oblak è il miglior portiere della Liga: "Scommetto che nessuno arriverà a 6 trofei come me"

E il premio come miglior portiere di LaLiga 2024-2025 va a... Jan Oblak. È il sesto trofeo Zamora per il portiere dell'Atletico Madrid, che lo colloca oltre due miti della storia del campionato spagnolo come Victor Valdes e Ramallets. Da oggi, l'estremo difensore sloveno è da solo al vertice della storia, guardando tutti dall’alto. Un superman al quale il 'Cholo' Simeone a stento ha rinunciato in carriera da quando il 32enne ha messo piede nel club colchoneros nel 2014. E a ragion veduta.

La prima stagione d'adattamento e nemmeno da titolare fisso ha portato, nel 2015-16, al primo trofeo Zamora con appena 18 gol subiti in 38 partite. Nel 2016-17 con 21 gol subiti in 29 partite (0,72 a partita). La stagione seguente con 22 gol in 37 incontri (0,59) e nel 2018-19 con 27 in 37 (0,73). Bonou, Ter Stegen e Unai Simon lo hanno fatto attendere tre anni, ma grazie alla sequela di salvataggi compiuti la scorsa stagione è arrivato il sesto titolo di sempre. Impresa che non è riuscito a nessun altro portiere nella storia.

"Scommetto il mio abbonamento dell’Atlético che nessuno raggiungerà sei Zamora", la scommessa lanciata dopo aver ricevuto il riconoscimento individuale. Dopo aver posato con i suoi sei trofei e con la rappresentanza istituzionale del club guidata dal presidente Enrique Cerezo, ha aggiunto: "Prima di tutto grazie a tutti, è molto bello ma spero di non fermarmi a sei, ne voglio vincere un altro", Poi un messaggio a coach Simeone e ai compagni: "Prima di tutto grazie per avermi dato l’opportunità. Tutta la mia squadra influenza questo trofeo, non sei mai il meno battuto da solo, tutti mi aiutano, è un titolo collettivo, non individuale".