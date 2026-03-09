Atletico, Simeone: "Col Tottenham decisivo ogni momento. Formazione? Non è difficile farla"

Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato a Sky Sport in vista del match di Champions League contro il Tottenham, andata degli ottavi di finale della competizione:

Cosa ha cercato di trasmettere ai suoi?

"Tutti i momenti della partita saranno importanti, noi dobbiamo portare la gara dove vogliamo. Massimo rispetto ma vogliamo fare bene".

La finale di Copa del Rey è stata accolta senza particolare entusiasmo dall'ambiente...

"Non ho sentito niente... Ho festeggiato l'accesso alla finale, sono comunque rispettoso delle opinioni altrui".

Il Tottenham la preoccupa, viste le difficoltà in campionato?

"Siamo in Champions, qui si sono sempre comportati molto bene. Sicuramente sarà una partita dura e difficile e noi dobbiamo portarla sul binario in cui possiamo fargli male".

I dubbi di formazione e l'abbondanza in attacco?

"Non è difficile fare la formazione, è difficile quando non hai giocatori importanti. Vedremo chi inizierà, sceglierò quelli che possono fare bene".