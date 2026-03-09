Tottenham fra Champions e spettro retrocessione. Tudor: "Priorità alla Premier"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atlético Madrid, Igor Tudor ha parlato delle priorità del Tottenham, che se da una parte ha fatto una grande Champions League accedendo direttamente agli ottavi di finale, dall'altra si ritrova a gestire una squadra sopra di un solo punto dalla zona retrocessione in Championship inglese: "Il nostro primo obiettivo è la Premier League, questo deve essere detto pubblicamente".

Il tecnico croato ha inoltre aggiunto: "Questo non significa che non vogliamo giocare un turno in più". E ancora: "Certo, le partite di Champions League sono importanti, come ho sempre detto", ha detto Tudor. "Ci concentriamo sulla nostra crescita, quindi può essere un'opportunità: c'è una mentalità completamente diversa in questo tipo di partite e forse questo può aiutarci. Credo che questo tipo di partite possa aiutarci a cambiare strada, ma l'attenzione è sempre rivolta a migliorare: questo è il punto".