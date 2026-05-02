Audero: "Il pubblico di Cremona può darci una mano. Convinti che si possa fare ancora tutto"

Emil Audero si prepara al rush finale di campionato, che deciderà se la sua Cremonese retrocederà in Serie B oppure resterà in Serie A. Intervenuto ai microfoni di CR1, il portiere ha parlato così delle partite che giocheranno i grigiorossi: "Abbiamo Lazio, Pisa e Como allo Zini, la spinta del pubblico ci può dare una mano. Capiamo anche l’umore dei tifosi, perché soffrono anche loro quando perdiamo"

Audero poi prosegue: "In un’annata così non è facile trovare le motivazioni e la voglia di venire allo stadio a sostenerci. Nonostante tutto il loro appoggio si è sempre visto e sentito, la mia e la nostra richiesta è quella di sostenerci in questo ultimo mese, ne abbiamo bisogno e può darci una mano. Siamo veramente convinti che si possa fare ancora tutto. La nostra volontà, insieme a quella dei tifosi, è quella di andare nella stessa direzione".