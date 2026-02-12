Ufficiale Doppio rinnovo di contratto nel Torino, blindati i giovani centrocampisti Acquah e Kugyela

Doppio rinnovo di contratto in casa Torino, con la società granata che ha annunciato di aver blindato due prodotti del loro settore giovanile, i due centrocampisti Zalan Kugyela e Wisdom Acquah.

Il primo dei due comunicati ufficiali diramati dal Torino recita: "Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Zalan Kugyela fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva. Avanti insieme: buon lavoro, Sempre Forza Toro!".

Si legge invece nell'altra nota ufficiale del Torino, quella legata alla firma sul primo contratto da pro di Acquah: "Il Torino Football Club è lieto di comunicare che il calciatore Wisdom Acquah ha firmato il suo primo contratto da professionista con la società granata fino al 30 giugno 2029 con opzione per la stagione successiva. Avanti insieme: buon lavoro e Sempre Forza Toro!".