Senza De Ketelaere l'Atalanta non perde mai: 3 vittorie e un pari, i precedenti in stagione

Charles De Ketelaere si è operato oggi al menisco del ginocchio destro. Un intervento non troppo invasivo, che consentirà al belga di tornare a giocare comunque tra poco più di un mese. Non una bella notizia per l'Atalanta, che dovrà fare a meno di uno dei suoi titolarissimi in partite molto importanti come i playoff di Champions League e la semifinale di andata di Coppa Italia.

Ci sono però dei precedenti che fanno sorridere Raffaele Palladino: il belga ha saltato 4 gare in stagione e la Dea senza di lui non ha mai perso. La prima volta che non è sceso in campo è stata il 21 settembre, con i nerazzurri che si sono imposti 3-0 a Torino. Poi il 30 dello stesso mese un affaticamento muscolare gli ha fatto saltare la sfida da ex contro il Club Brugge, vinta 2-1 dall'Atalanta.

Successivamente il 4 ottobre è arrivato un 1-1 contro il Como, con il classe 2001 sempre ai box per infortunio. Da lì in poi l'unica gara in cui non è sceso in campo neanche per un minuto è stata quella di lunedì, terminata 2-1 contro la Cremonese. Tre vittorie e un pareggio, il bilancio senza De Ketelaere rende meno amara la notizia del suo stop.