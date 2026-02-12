Dalla Spagna: Lewandowski, futuro criptico. La MLS si fa avanti, anche il Milan alla finestra

Finché il Barcellona non chiarirà il suo futuro, Robert Lewandowski rimarrà sulla bocca di tutti. Per un centravanti di 37 anni in scadenza il prossimo 30 giugno, seppur della sua qualità indiscussa, necessitano ragionevoli valutazioni nell'ipotesi di continuare o meno insieme. Ma secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, una decisione non verrà presa fino al mese di aprile, una volta passate le elezioni per la presidenza del club blaugrana del 15 marzo.

Intanto però Lewa ha già diverse offerte sul tavolo, da 5 club. Secondo quanto rivelato dal quotidiano spagnolo, il centravanti polacco ha scaturito l'interesse dei Chicago Fire, che vorrebbero portarlo in MLS. Inoltre sua moglie, Anna Lewandowska, è stata nella città statunitense per una sua questione aziendale e si presume ne abbia approfittato per valutare se la famiglia si potrebbe trovare bene lì.

Non solo. Milan e Atletico Madrid sarebbero sulle sue tracce, seppur più defilate e con meno certezze. Dalla Turchia il Fenerbahce di Tedesco avrebbe posato lo sguardo su Lewandowski, ma anche la solita Arabia Saudita potrebbe intralciare le rivali in corsa. Sulla via dei 38 anni da compiere ad agosto, ad ogni modo l'ex Bayern Monaco dovrebbe privilegiare una meta dove far prevalere stabilità e felicità familiare. Proprio per questo darà la priorità al Barcellona, ma solo se la proposta di rinnovo sarà all'altezza delle sue aspettative. Anche se con un ingaggio ritoccato.