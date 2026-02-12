Como, Butez primo in Serie A per clean sheet: "È frutto del lavoro di tutta la squadra"

Jean Butez, portiere del Como, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, commentando il fatto che in Serie A è il portiere con più clean sheet insieme a Yann Sommer: "È un lavoro di tutta la squadra. Siamo insieme per segnare, trovare soluzioni con la palla e lo siamo anche per non prendere gol. Il mio nome è in quella lista, ma è più importante il rendimento della squadra".

Due dei segreti del Como, oltre al portiere, sono anche Cesc Fabregas e Nico Paz. Quasi un anno fa Carlalberto Ludi, ds dei lariani, si era detto certo della loro permanenza, oggi invece ne ha parlato così: "Io non voglio mentire: ero sicuro che sarebbero rimasti, a maggio forse ero un po' titubante, ma sono felice che siano ancora al centro del progetto. Ora è prematuro parlarne, io penso che Cesc sia totalmente focalizzato su questa esperienza e sul guidarci in una nuova dimensione. Nico è super coinvolto e apprezzato da tutti, il suo futuro non dipende da noi come sapete e quindi non possiamo far altro che aspettare".