Baldanzi: "Felice di essere al Genoa. De Rossi uno dei motivi della mia scelta"

Tommaso Baldanzi è virtualmente un nuovo giocatore del Genoa. Il fantasista classe 2003 si trasferisce in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro dalla Roma e ha parlato ai microfoni di Sky Sport all'arrivo all'aeroporto di Milano, prima di ripartire in macchina in direzione Liguria: "Sono molto contento di essere qua, ho ancora qualche giorno per rimettermi a posto e mi dispiace da morire, però sono felice di essere arrivato al Genoa e non vedo l'ora di cominciare con i ragazzi".

Ha sentito De Rossi?

"Sì, sicuramente l'ho sentito. È stato uno dei motivi della scelta, mi ha fatto capire quanto avevano voglia di salvarsi e di raggiungere i propri obiettivi. Sono qui per loro, per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi e i miei".

La Nazionale può essere un obiettivo?

"Non lo so, ora come ora penso agli obiettivi del Genoa, poi penserò ai miei".