TMW Baldanzi sempre più vicino al Genoa: presto il via libera della Roma. I dettagli

L'imminente arrivo di Donyell Malen alla Roma dopo quello di Robinio Vaz può davvero sbloccare definitivamente la cessione di Tommaso Baldanzi al Genoa. Secondo quanto raccolto da TMW, manca solo il via libera da parte della società giallorossa per il passaggio in Liguria del fantasista classe 2003, per il quale sono già stati trovati tutti gli accordi.

L'ex Empoli si trasferirà in rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro. L'ingaggio verrà totalmente coperto dal Grifone, con Daniele De Rossi che non vede l'ora di riabbracciare il calciatore che aveva voluto fortemente nella Capitale. Le strade dei due si riuniscono nuovamente, con Baldanzi che spera di riuscire a trovare maggiore spazio di quello che ha avuto a disposizione alla Roma.

Le caratteristiche del 22enne si sposano alla perfezione con il calcio dell'allenatore italiano, a cui piacciono i giocatori in grado di giocare a ridosso della punta e creare superiorità grazie all'uno contro uno. Baldanzi inoltre ha più volte giocato da esterno e addirittura da mezzala, quindi non avrà problemi a mettersi a disposizione, visto che è diventato molto più duttile. Va ricordato che il suo contratto con i giallorossi scadrà nel giugno 2028.