Baldanzi verso il Genoa: decisivo il feeling con De Rossi. Che ora aspetta un gol

Come vi abbiamo raccontato, è il Genoa il club più vicino a chiudere per Tommaso Baldanzi, fantasista in uscita dalla Roma, del quale nei giorni scorsi si è parlato anche in ottica Fiorentina, senza però che l’affare diventasse mai particolarmente caldo.

Decisivo, in tal senso, il feeling con Daniele De Rossi, che nell’inverno 2024 aveva già voluto il giovane talento scuola Empoli in giallorosso, prima dell'esonero. Se l’affare andrà in porto, come in questo momento sembra vicino, Baldanzi troverà in panchina un allenatore che si è speso direttamente per averlo, e che gli ha sempre dato fiducia nel corso della comune avventura capitolina.

I numeri di Baldanzi con De Rossi. DDR è, a oggi, il quinto allenatore nella carriera di Baldanzi per impiego, con 22 gare e 737 minuti, anche se paradossalmente è uno dei pochi tecnici - gli altri sono Dionisi e Pergolizzi, con cui però ha giocato appena 21 e 3 minuti rispettivamente - con cui non ha trovato la via del gol. A Genova potrebbe essere l’occasione di rompere questo digiuno e unirsi a tutti gli altri allenatori (Buscè il primo, 26 gol e 16 assist) che hanno beneficiato di almeno una rete di Baldanzi.