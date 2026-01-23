Ufficiale Balotelli sbarca a Dubai, è un nuovo giocatore dell'Al-Ittifaq: "Una presenza che parla da sola"

Mario Balotelli è un nuovo giocatore dell'Al Ittifaq. Come già avevamo anticipato nelle scorse settimane, l'attaccante ha firmato con il club di Dubai ed è pronto a ripartire dagli Emirati Arabi Uniti per una nuova avventura nella sua carriera. Il club lo ha presentato con un post sui propri canali social: "Un nome che non ha bisogno di presentazioni. Una presenza che parla da sola. La storia continua, insieme".

In effetti nella sua carriera i palcoscenici calcati dal centravanti italiano sono stati senza dubbio più prestigiosi di quello attuale e il suo rendimento ha toccato vette altissime, con la doppietta nella semifinale dell'Europeo contro la Germania e la vittoria della Champions League che sono stati, per motivi diversi, forse l'apice del suo percorso con la Nazionale e con i club.

Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Inter, Manchester City, Milan, Nizza, Adana Demirspor, Liverpool, Brescia, Sion, Marsiglia, Monza, Genoa e Lumezzane. Nel suo palmares annovera una Premier League, una FA Cup, 3 Serie A, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Champions League.