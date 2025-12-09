Banana bread, dolci alla liquirizia, pollo al curry e pane asiatico: Napoli, i segreti di Hojlund

Nella giornata di ieri Scott McTominay ha compiuto 29 anni e lo scozzese si è concesso un pranzo in compagna dell'amico di sempre Rasmus Hojlund. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il danese del Napoli è diventato ormai di casa nella palestra di Castel Volturno, tant'è che l'ha riprodotta anche a casa sua. Molto curiosa pure la sua dieta: l'ex Manchester United non può fare a meno di banana bread o di dolci alla liquirizia, ma anche di pollo al curry e Naan, un pane asiatico con un particolare contenuto proteico.

Le prestazioni fino a questo momento sembrano dargli totalmente ragione e la doppietta contro la Juventus lo testimonia. Un po' di discontinuità è stata dovuta all'infortunio che lo ha costretto a fermarsi per un breve periodo, ma poi è tornato quello di sempre, cattivo nella protezione spalle alla porta, famelico nei movimenti ad attaccare la profondità. Kelly lo sta ancora cercando.

In questa stagione ha preso parte a una gara di Coppa Italia, 4 di Champions League, segnando 2 gol, e 10 di Serie A, siglando 4 reti.