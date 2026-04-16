Barcellona su Bastoni, blaugrana pronti a offrire Fort come contropartita all'Inter

Si fa un gran parlare del possibile futuro di Alessandro Bastoni, specialmente da quando il difensore è stato protagonista in negativo per la Nazionale italiana in Bosnia, nella notte che ha costretto tutto il nostro movimento a dover convivere con l'idea di non partecipare neanche alla prossima fase finale dei Mondiali.

Sul possibile futuro di Bastoni, e nello specifico sulla possibilità che il difensore classe 1999 se ne vada dall'Inter, si sofferma anche l'edizione odierna di Tuttosport. Che ricorda come il Barcellona lo segua da tempo, e come abbia in mano anche un nome da offrire ai nerazzurri come contropartita tecnica, il difensore Hector Fort, terzino classe 2006 che quest'anno gioca in prestito all'Elche.

Di Bastoni e della sua situazione ha parlato oggi in conferenza stampa anche Cristian Chivu, allenatore dell'Inter: "Io la farei finita, si parla di Ale da un mese a questa parte e mai per elogiarlo. Eppure ci sarebbe da dire dell'uomo, del calciatore, di quanto ha messo in campo e della disponibilità data alla nazionale nonostante molti giorni passati con le stampelle. Ci ha messo la faccia, diamogli credito. Bisogna essere orgogliosi di quello che ha fatto. E ha un problema fisico, tuttora la caviglia non è al 100%: in un mese si è allenato poco, bisogna accettare che fisicamente non sia al massimo".