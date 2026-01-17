Baroni avvisa il suo Toro: "Malen è forte. Parte dal centrosinistra ma può anche fare l'esterno"

Mister Marco Baroni, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma, è tornato anche sulla vittoria di martedì in Coppa Italia sempre contro i giallorossi, oltre a sottolineare le differenze della partita di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico del Torino:

Come si fa a replicare con continuità la prestazione di Roma in Coppa Italia?

"Non cerco alibi. Ma nell'ultima gara dello scorso campionato, è cambiato il 70% della squadra e rispetto a due anni fa c'è solo Tameze tra chi ha giocato l'altro giorno. Si fa veloce a disfare le squadre, per ricostruire ci vuole tempo. Non è un alibi, ma un dato di fatto. Il nostro lavoro è dedicato a questo: cercare continuità e solidità di prestazioni, con dedizione ed entusiasmo. È replicabile, domani troveremo una squadra forte che ha solidità e fisicità. Vogliamo sfidare noi stessi per trovare quelle condizioni per creare un'identità forte"

In cosa cambierà la Roma rispetto alla Coppa?

"Ci sarà qualche giocatore nuovo e qualche acquisto. Hanno un'identità forte, il suo allenatore dà identità e spirito identitario senza cambiare modo di giocare dopo una sconfitta. È una squadra fisica e tecnica, con l'innesto di qualche nuovo arrivo che daranno il loro contributo. È importante ciò che faremo noi, ci concentriamo su questo".

Avete energie per affrontare la Roma per due volte nel giro di pochi giorni?

"Abbiamo fatto anche sei risultati utili di fila. Dobbiamo alzare il livello tutti, compresi io e la società. Tutti dobbiamo aiutare per fare il saltino, ma di sicuro non fai risultato contro la Roma se non fai una prestazione di altissimo livello sotto tutti gli aspetti. Il risultato sta dentro la prestazione".

Come pensa di fermare Malen?

"È forte, lo abbiamo visto. Parte dal centrosinistra ma può anche fare l'esterno, ha mobilità e forza. Dobbiamo stare attenti non solo a lui, è la forza di tutta la Roma e dobbiamo andare tutti sopra al livello massimo".

