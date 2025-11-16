Italia U21 sconfitta amaramente in Polonia, il vice ct Barzagli: "Ho visto i ragazzi dispiaciuti"

Messa alle spalle la rocambolesca sconfitta subita in rimonta per 2-1 dalla Polonia, l'Italia Under 21 guarda oltre e si prepara al confronto con i pari età del Montenegro, che martedì darà l'occasione agli Azzurrini di Baldini per ripartire con l'obiettivo di riprendersi il primo posto nel gironcino di qualificazione verso l'Europeo di categoria del 2027.

Il vice-commissario tecnico dell'Italia U21, l'ex difensore Andrea Barzagli, ha parlato ai canali della FIGC: “Venerdì ho visto i ragazzi dispiaciuti a fine partita, sapevano di aver disputato un’ottima gara anche se il risultato non ci ha premiato. Ma da ieri il focus è sul Montenegro: dovremmo avere il solito approccio, sarà una gara da aggredire fin dall’inizio, bisognerà mettere qualità e personalità. Conosciamo le difficoltà, ma ci stiamo preparando. Queste situazioni si gestiscono facendo comprendere quella che è stata la prestazione. Abbiamo rivisto e analizzato insieme la gara. E, come ha detto Baldini, dobbiamo ripartire dalla prestazione fatta, proseguire sulla strada che abbiamo iniziato fin da settembre, continuare ad allenarsi bene. Questo è un gruppo fatto da ragazzi che, fin dal primo giorno, non si risparmiano in allenamento e hanno voglia di stare insieme. E vi assicuro che non c’è il rischio che qualcuno pensi già alla gara di ritorno con la Polonia, i ragazzi sanno che la partita che conta è la prossima”.

Barzagli ha parlato anche delle sue nuove vesti professionali: "Sono nuovo in questo ruolo, sono entrato nello staff che mister Baldini ha portato con sé, tutti tecnici molto professionali e persone con le quali mi sto trovando bene anche a livello umano. È un’esperienza formativa, il mister mi aiuta a vedere come si lavora in una squadra, c’è un ottimo clima tra tutti noi, lavoriamo per migliorarci, sia noi che i ragazzi, sto crescendo anche io nel mio ruolo”.