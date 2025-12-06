L’unica vittoria del Palermo a Empoli firmata da un futuro campione del mondo

Entrambe sono reduci da una sonora vittoria per 5-0. Una contro il Bari, l’altra contro la Carrarese.

Tuttavia, dovesse finire come il punteggio più ricorrente degli Empoli-Palermo suggerisce, sembrerebbe davvero uno scherzo. Perché per 4 volte su 13 al triplice fischio conclusivo c’era lo 0-0. Anche se… col pareggio ad occhiali sono terminati i primi 3 faccia a faccia in Toscana, mentre nei restanti 10 scontri diretti è comparso soltanto in 1 occasione (nel 2015-2016, al 30esimo turno di A).

Azzurri e rosanero non si sfidavano al Castellani e in campionato dal 2017-2018, quando in cadetteria fu 4-0 (Brighi al 12’, Caputo al 45’, 51’ e 82’). Un successo che portò a quota 7 la serie OK dei toscani fra le mura di casa. Perché il più recente segno 2 in schedina, anzi l’unica vittoria dei siciliani al Castellani, risale al 2005-2006 quando Barzagli al secondo minuto di recupero dopo il 90’ siglò il definitivo 1-0 ospite.

Pensare che qualche mese più tardi il difensore rosanero avrebbe conquistato il titolo di campione del mondo con l’Italia del CT Lippi.

A colpire, però, è un altro dato: il Palermo non marca a Empoli dal 2013-2014, con una testata di Lafferty al 70’. Successivamente ecco un digiuno lungo 380 minuti (recuperi vari esclusi).

Come arrivano a questo match le due compagini?

Empoli con 20 punti (5V – 5X – 4P con 22GF e 18GS), di cui 14 in casa (3V – 5X – 0P con 15GF e 7GS). Palermo che si trova a quota 23 (6V – 5X – 3P con 21GF e 10GS), 8 dei quali in trasferta (2V – 2X – 2P con 6GF e 5GS).

Se la squadra di Inzaghi negli ultimi fine settimana ha ritrovato i gol di Joel Pohjanpalo, domenica pomeriggio ritroverà il suo ex allenatore Alessio Dionisi che l’anno scorso, fra regular season e play-off ottenne 14 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte.

CONFRONTI DIRETTI A EMPOLI (SERIE A E SERIE B)

13 incontri disputati

7 vittorie Empoli

5 pareggi

1 vittoria Palermo

22 gol fatti Empoli

7 gol fatti Palermo

PRIMA SFIDA A EMPOLI IN CAMPIONATO

Empoli-Palermo 0-0, 19° giornata 1947/1948

ULTIMA SFIDA A EMPOLI IN CAMPIONATO

Empoli-Palermo 4-0, 24° giornata 2017/2018