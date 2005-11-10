Italia, Mancini: "Questi ragazzi lavorando possono arrivare ad essere un'ottima nazionale"

"I risultati cambiano le opinioni. Oggi era una partita difficile, alla fine Donnarumma ci ha salvato quando doveva salvarci, ma tutta la partita è stata fatta bene contro una squadra incredibile". Parla così il ct Roberto Mancini, a Sky Sport, dopo l'1-1 di Nations League tra Francia e Italia: "Questi ragazzi lavorando possono arrivare ad essere un'ottima nazionale, ci vorrà un po' di tempo ma stiamo crescendo bene. Dal secondo tempo con il Belgio siamo cresciuti, abbiamo cercato di fare cose buone, quando dovevamo difendere ci siamo difesi e abbiamo fatto bene".

Il tuo centravanti preferito? "Sono tutti bravi, devono fare gol. Pio Esposito ha lavorato molto durante la partita, ma anche Kean, sono stati tutti bravi".

Abbiamo trovato un giocatore come Fagioli capace di fare sia il play che la mezzala? "Per me sì, può fare tutti e due, un giocatore tecnicamente molto bravo".