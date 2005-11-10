Italia, Bastoni: "Non ho mai perso la fiducia, dopo il gol ho pensato a non subire"

Il difensore dell’Italia Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni della Rai, dopo il match di Nations League contro la Francia pareggiato per 1-1.

Sensazioni?

"Partita dura, ma sono felice della prestazione della squadra. Abbiamo lottato e sofferto, rovinando anche l'obiettivo della Francia di stasera. Sono orgoglioso di tutti quanti".

Secondo gol di seguito.

"Fa piacere, ma ho pensato subito di non tornare a subire. Il risultato ci dà fiducia e consapevolezza".

Ti aspettavi un avvio così?

"Con 2 gol sicuramente no, ma non ho mai perso la fiducia. Grazie alla mia famiglia ho sempre avuto grande fiducia in me stesso, andando oltre gli episodi brutti".

Avete provato a vincere fino alla fine?

"Ci abbiamo creduto dall'inizio, nel primo tempo le occasioni migliori le abbiamo avute noi. Testa bassa, c'è ancora una partita e pedaliamo".