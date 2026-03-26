Caso Lukaku, a Bergamo 2700 tifosi nordirlandesi, calcio in lutto per Savoldi: le top news delle 18

La Juventus è tornata al lavoro alla Continassa, ma in formato ridotto a causa dei tanti nazionali assenti: sono 15 i giocatori impegnati con le rispettive selezioni. Luciano Spalletti ha comunque ritrovato un gruppo su cui lavorare, con Perin, Di Gregorio, Pinsoglio, Kelly, Holm, Boga, Vlahovic e Milik presenti in campo. Per completare la rosa, spazio anche ai giovani della Next Gen, con Anghelè, Pagnucco, Savio, Gil Puche, Mangiapoco e Rizzo aggregati alla prima squadra. L’obiettivo è iniziare a preparare la sfida contro il Genoa, anche se il lavoro entrerà nel vivo solo con il rientro dei nazionali nella prossima settimana.

Intanto, Bergamo si prepara ad accogliere la semifinale playoff tra Italia e Irlanda del Nord, con una forte presenza di tifosi ospiti. Saranno circa 1700 quelli sugli spalti, ma molti altri - circa un migliaio - seguiranno la partita fuori dallo stadio, contribuendo a creare un’atmosfera calda anche lontano dalla New Balance Arena. Sul fronte Napoli, tiene banco il caso Romelu Lukaku: il club si aspettava il suo rientro a Castel Volturno dopo la rinuncia alle amichevoli del Belgio, ma secondo la federazione il centravanti è rimasto in patria per allenarsi. Una versione che ha irritato la società azzurra, ora chiamata a valutare eventuali provvedimenti.

Infine, il calcio italiano piange Beppe Savoldi, simbolo sia del Bologna sia del Napoli oltre che dell'Atalanta, in cui ha iniziato e finito la carriera da calciatore. La FIGC, dopo aver chiesto e ottenuto il permesso dalla UEFA, ha disposto un minuto di raccoglimento in memoria di Savoldi appena prima della partita dell'Italia.