Non solo Rocchi, indagato per frode sportiva pure Gervasoni: nel mirino Salernitana-Modena
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Il supervisore Var Andrea Gervasoni è indagato in "concorso con altre persone" per frode sportiva nell'inchiesta della Procura di Milano. Nell'avviso di garanzia letto dall'AGI che gli è stato notificato ieri sera, si legge che "durante lo svolgimento della partita Salernitana-Modena con la concessione del calcio di rigore a favore della squadra emiliana da parte del direttore di gara Antonio Giuia incalzava e sollecitava l'addetto Var Luigi Nasca affinché questi richiamasse Giuia all''on field review ai fini della decisione iniziale sull'episodio di gioco".
I fatti - riporta l'AGI - risalgono all'8 marzo 2025.
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