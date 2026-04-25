Edmundsson batte Falcone, ma la gioia del Verona dura poco: il gol viene annullato
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Urlo strozzato in gola per il Verona. A un minuto dalla fine, su punizione dalla destra di Lovric, Edmundsson interviene di testa e deposita in rete. Dopo il check del Var e la successiva visione dell'episodio al monitor da parte dell'arbitro, però, la rete viene annullata per fallo del marcatore su Falcone. Sospiro di sollievo dunque per il Lecce.
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