Parma, Delprato: "Questo il gruppo il più unito da quando sono a Parma"

Il capitano del Parma Enrico Delprato ai microfoni di DAZN ha commentato la vittoria del Parma ottenuta al Tardini contro il Pisa. Tre punti che hanno consegnato la salvezza matematica alla squadra di Cuesta. Queste le sue parole:

Salvezza raggiunta da Capitano. Che emozioni provi?

“E’ bello perché già dall’inizio dell’anno dicevamo di volere una salvezza diversa dall’anno scorso. Quest’anno è arrivata davanti al nostro pubblico con 4 giornate di anticipo. Ci tengo a ringraziare i compagni, gli staff, il mister, poi dallo chef fino alle zie, che voi non sapete chi sono ma noi sì, e tutti quelli che lavorano e non si vedono”.

Qual è l’umore dello spogliatoio?

“Il mister ci ha dato un po’ di giorni liberi perché abbiamo fatto una bella cavalcata, le partite ora sono dispendiose. La cosa più bella è stata festeggiare davanti al nostro pubblico, superando le difficoltà, che sono state ingrandite dall'esterno rispetto a quello che erano. E’ stato il gruppo più bello e unito da quando sono qua, la forza è stata nell’intesa tra tutti i ragazzi e il mister, che ci ha dato una bella mano al primo anno. Siamo contenti nello spogliatoio”.

Questo finale di stagione?

“Giocheremo più tranquilli e più sereni, forse un po’ più spensierati, che non vuol dire però che sottovaluteremo le partite. Vogliamo dar fastidio a tutti, da Inter e Roma fino a Como e Sassuolo. Sarà bello preparare le partite con più tranquillità, ma cercheremo di dare il massimo comunque”.