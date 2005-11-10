Behrami: "De Bruyne può lamentarsi ogni giorno, a cominciare dal centro sportivo del Napoli"

Parlando della crisi del Napoli di Allegri, ai microfoni di DAZN, l'ex centrocampista azzurro e oggi opinionista Valon Behrami ha indicato come uno dei possibili fattori le recenti incomprensioni tra il tecnico livornese e Kevin De Bruyne: "Può aver inciso certo. Ci sono calciatori come De Bruyne che possono decidere, a un certo punto della carriera, di sposare un progetto e di essere felice, entusiasta e contento di quello che sposi, oppure lamentarsi ogni giorno. Perché obiettivamente a Napoli uno come lui si può lamentare ogni giorno".

Behrami ha poi rincarato la dose: "Il centro sportivo è un centro sportivo che è davvero vecchio, è davvero difficile andare a lavorare lì tutti i giorni. È il tuo ambiente di lavoro. Quindi puoi lamentarti di quello, puoi lamentarti della posizione. Vuoi giocare più avanti, più indietro. La gamba non è più quella di prima, devi iniziare anche tu a conoscere te stesso. L’unica strada che trovi, nonostante tu sia un campione, è quella che trovi sempre la maniera di lamentarti. Ed è un peccato. Che sia Conte, adesso Allegri, la posizione, quello che è. Ed è un giocare che invece dovrebbe cercare di mettere le sue basi per cercare di creare qualcosa di nuovo a Napoli e non sta succedendo".