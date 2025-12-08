Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 dicembre

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 dicembreTUTTO mercato WEB
Alessio Alaimo
Oggi alle 02:00
Alessio Alaimo

INTER AL LAVORO, NEL MIRINO BOUADDI. BOLOGNA, SIRENE INGLESI PER CASTRO. FEDERICO CHIESA PUO' TORNARE IN ITALIA -

Francia, Senegal, Norvegia e la vincente degli spareggi FIFA (tra Bolivia, Suriname o Iraq). È questo il gruppo costituito per i Blues di Didier Deschamps per la prossima edizione dei Mondiali 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. L'attuale CT dei campioni del mondo del 2018 rivestirà l'incarico solo fino al termine di quest'ultima avventura planetaria, dopodiché lascerà il testimone, verosimilmente a Zinedine Zidane. Intanto però vuole seminare quello che poi raccoglierà e diventare la nuova Nazionale e per questo avrebbe già deciso di inserire nel giro un giovanissimo.

Si tratta di una giovane promessa del Lilla, Ayyoub Bouaddi, classe 2007 che ha appena rinnovato fino al 2029 con il club francese. Da tempo desiderato dal Marocco, suo paese d’origine, i Leoni dell’Atlante avrebbe perso il vantaggio di qualche mese fa e l’entourage del giocatore potrebbe tornare sui propri passi in via definitiva per rappresentare la Francia. Intanto però, sul mercato trasferimenti, il nome del ragazzo è molto ambito.

Secondo le indiscrezioni proposte da Foot Mercato, infatti, grandi club come Manchester United, Real Madrid e Inter sono sul giocatore, così come il PSG. Un profilo che stuzzica le papille gustative di altre società d'élite del calcio come Bayern Monaco, Arsenal e pure Juventus, i quali hanno mosso i primi passi. Il Lilla non esclude una cessione e partirebbe da una valutazione di 60 milioni di euro per lasciar partire la sua giovane stella. E il presidente, Olivier Letang, ha già incaricato alcuni agenti di raccogliere offerte per il giocatore.

Santiago Castro è finito nel mirino del Nottingham Forest. Nella giornata di ieri c'era n emissario del club - con cui i rapporti sono buonissimi dopo il trasferimento di Dan Ndoye in estate - per osservare da vicino l'argentino Santiago Castro, oggetto del desiderio di diversi club negli ultimi mesi. In estate c'era l'Inter, ma le richieste dei felsinei erano altissimi, fra i 40 e i 50 milioni di euro. Troppi per chiunque si volesse avvicinare all'attaccante, che rimane uno degli obiettivi sensibili delle big.

Federico Chiesa può tornare in Italia? Le buone prestazioni dell'ultimo periodo hanno messo l'accento su come l'esterno italiano stia decisamente meglio rispetto a un anno fa, trovando comunque poco spazio nel Liverpool di Slot. Ieri è rimasto in panchina novanta minuti contro il Leeds, nel 3-3 che ha ulteriormente allontanato i Reds dalle posizioni di testa.

Nei giorni scorsi però ci sono stati due sondaggi, da parte di Roma e Napoli, per Chiesa. Il club di Gasperini sta cercando un esterno sinistro - che possa rientrare sul destro - per il proprio attacco. Se ci fosse un'apertura al prestito, ecco che sarebbe pronto a chiedere informazioni. Gli azzurri hanno meno spazio, ma può rientrare nelle idee di avere una panchina più lunga dell'attuale. Il problema è che Mohamed Salah, ieri, ha avuto parole che danno ombra su una sua possibile permanenza.

Invece Arne Slot, allenatore del Liverpool, ha parlato proprio di Chiesa. "Come ho appena detto, ogni giocatore può partire titolare, ma abbiamo molte opzioni per iniziare nella sua posizione. Spesso ha avuto un impatto dalla panchina, quindi normalmente si mette un attaccante per segnare, ma lui in questa situazione ha continuato a correre quando un giocatore potrebbe fermarsi e pensare di non poter fare molto uno contro uno, e questo dice molto sulla sua mentalità di non arrendersi".

Secondo quanto riferisce Sport Mediaset, continuano ad essere rigide le posizioni di Milan e Mike Maignan in merito al rinnovo del francese che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026: il giocatore chiede 8 milioni di euro a stagione per restare, mentre il Diavolo è fermo a 5 milioni e difficilmente alzerà ulteriormente la sua proposta.

Il portiere rossonero, che piace a diversi club come Inter, Juventus, Chelsea e PSG, va quindi verso l'addio a fine stagione e così il club di via Aldo Rossi si sta guardando intorno alla ricerca di nuovo estremo difensore: oltre ai soliti nomi di Suzuki del Parma e Caprile del Cagliari, nelle ultime è spuntato anche il nome di Lunin del Real Madrid.

BAKAYOKO PRONTO A TORNARE: "PRESTO NOVITA'". LIVERPOOL ROTTURA CON SALAH?

Tiemoué Bakayoko è pronto a rimettersi in gioco. L’ex centrocampista di Milan e Napoli, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Lorient, ha confermato la volontà di tornare in campo già a gennaio e ha rivelato che i contatti per il suo prossimo club sono in fase avanzata. Il francese, che negli ultimi mesi si è allenato individualmente per mantenere la condizione, ha assicurato di essere perfettamente preparato per una nuova avventura: “Sono determinato a tornare già a gennaio e ad accettare un nuovo club. Voglio un nuovo inizio”, ha dichiarato.

Bakayoko ha poi aggiunto ulteriori dettagli sul suo futuro: “Per il mercato ci sono alcune novità in arrivo. Mi sento pronto al 100% per la prossima sfida. Il calcio mi manca molto”. A 31 anni, l’ex Monaco spera di trovare una squadra che gli permetta di rilanciare una carriera fatta di alti e bassi ma ricca di momenti importanti, soprattutto nelle sue esperienze in Serie A e Premier League. La sessione invernale potrebbe rappresentare l’occasione ideale per rimettersi in pista e tornare protagonista.

Le prossime settimane saranno decisive: Bakayoko aspetta la chiamata giusta e, questa volta, vuole coglierla senza esitazioni. Dove sarà il suo futuro? Difficilmente ancora in Italia, ma qualcosa bolle in pentola, questo è sicuro.

Piove sul bagnato in casa del Liverpool. Non solo l'ennesima beffa stagionale con un pazzo 3-3 contro il Leeds maturato con una rete subita al 96', ma anche la grana rappresentata dalle esplosive dichiarazioni di Mohamed Salah al termine di un match che lo ha visto rimanere in panchina per tutti i 90 minuti più recupero.

In un’intervista rilasciata a TV2Sport, la stella egiziana ha criticato apertamente la gestione dell’allenatore. Già l’esclusione contro il West Ham aveva sollevato dubbi, ma Slot aveva liquidato la questione come semplice rotazione. Tuttavia, le successive panchine contro Sunderland e Leeds – entrambe terminate in pareggio – hanno portato Salah a rompere il silenzio con parole durissime: "Non è accettabile che io finisca di nuovo in panchina, e non capisco perché stia succedendo a me», ha dichiarato l’egiziano, aggiungendo di sentirsi “gettato sotto un autobus” nonostante tutto ciò che ha dato al club".

Salah ha poi svelato la rottura del rapporto con Slot: "Avevamo un buon rapporto, poi all’improvviso non c’è più. Sembra quasi che qualcuno non mi voglia nel club".

