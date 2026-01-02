Benitez si schiera con Conte: "Ciò che sta facendo il Napoli ha grande valore"

L'ex allenatore di Inter e Napoli, Rafa Benitez, ha rilasciato una intervista a La Repubblica nel corso della quale ha parlato anche della sfida che il suo Panathinaikos - squadra che allena attualmente - affronterà contro la Roma il 29 gennaio.

Queste le sue parole: "Che sfida sarà contro la Roma? Difficilissima. Loro stanno facendo molto bene e noi siamo in una fase di transizione, ma il Panathinaikos sarà pronto per competere", ha detto.

Nel corso dell'intervista spazio anche ad un commento alle recenti parole di Antonio Conte in merito al business plan delle squadre in vetta. Secondo Benitez la crescita dei club non riguarda solo il campo, ma tutti i reparti, in questo modo l'allenatore spagnolo ha preso le parti di Conte. "Se dipendi solo dai risultati può mancarti la stabilità, che è invece fondamentale per crescere", ha fatto notare.

Soffermandosi sugli azzurri poi ha dichiarato: "Se mi aspettavo che il Napoli tornasse campione? Sì e no. Sì, perché hanno quella stabilità di cui un club ha bisogno, una buona rosa e un bravo tecnico, che sa valorizzare i giocatori. No, perché rivali come Inter, Juventus o Milan hanno il livello per vincere lo scudetto. Per questo ciò che sta facendo il Napoli ha grande valore".