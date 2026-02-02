Ufficiale Uno spagnolo per Benitez: Javi Hernandez al Panathinaikos. È il 7° rinforzo di gennaio

Un rinforzo spagnolo per Rafa Benitez, al Panathinaikos. Il club greco ha annunciato l'acquisto di Javi Hernandez, proveniente dal Leganés. Il terzino sinistro, 27 anni, vanta anche un percorso al Real Madrid, senza però riuscire mai a esordire in prima squadra.

Si tratta del settimo acquisto in questa finestra di mercato per gli ellenici, che hanno ufficializzato in questo mese Santino Andino (dal Godoy Cruz), Andreas Tetteh e Pavlos Pantelidis (dal Kifisias), Sotiris Kontouris (dal Panetolikos), Moussa Sissoko (dal Watfor) e Lucas Chaves (dall'Argentinos Juniors).