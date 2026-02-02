Ufficiale
Uno spagnolo per Benitez: Javi Hernandez al Panathinaikos. È il 7° rinforzo di gennaio
TUTTO mercato WEB
Un rinforzo spagnolo per Rafa Benitez, al Panathinaikos. Il club greco ha annunciato l'acquisto di Javi Hernandez, proveniente dal Leganés. Il terzino sinistro, 27 anni, vanta anche un percorso al Real Madrid, senza però riuscire mai a esordire in prima squadra.
Si tratta del settimo acquisto in questa finestra di mercato per gli ellenici, che hanno ufficializzato in questo mese Santino Andino (dal Godoy Cruz), Andreas Tetteh e Pavlos Pantelidis (dal Kifisias), Sotiris Kontouris (dal Panetolikos), Moussa Sissoko (dal Watfor) e Lucas Chaves (dall'Argentinos Juniors).
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
18:05Speciale Calciomercato live!
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile