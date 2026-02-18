Panathinaikos, Benitez traballa: decisiva la sfida col Viktoria Plzen. Pronto il croato Biscan

L’esperienza in Grecia di Rafa Benitez potrebbe essere arrivata agli sgoccioli. Arrivato a fine ottobre in panchina per cercare di risollevare il Panathinaikos dalla crisi di risultati il tecnico iberico non è riuscito a ribaltare la situazione e la sfida contro il Viktoria Plzen di Europa League potrebbe essere quella che deciderà il suo destino secondo quanto riferito dai media ellenici.

Benitez ha guidato i biancoverdi in 25 occasioni ottenendo 13 vittorie, sei pareggi e sei sconfitte senza però riuscire a portare il club oltre il quinto posto in classifica molto lontano dalla vetta con -16 dall’AEK Atene primo e sei dal quarto posto occupato dal Levadiakos. Inoltre la squadra è stata eliminata dal PAOK Salonicco dalla Coppa di Grecia e ora si gioca l’accesso agli ottavi di finale di Europa League contro i cechi.

Secondo quanto riferito dai media locali il club avrebbe già individuato il suo sostituto: si tratta di quel Igor Biscan, che di Benitez è stato giocatore al Liverpool, reduce dalle esperienze alla guida di Al-Shabab e Al-Ahli che potrebbe dunque tornare in Europa a distanza di tre anni circa dopo l’addio alla Dinamo Zagabria.