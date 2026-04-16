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Bergomi: "A Bologna e Fiorentina serve un mezzo miracolo, non hanno margine di errore"

Bergomi: "A Bologna e Fiorentina serve un mezzo miracolo, non hanno margine di errore"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 20:22Serie A
Simone Bernabei

Dagli studi di Sky Sport Beppe Bergomi ha parlato delle sfide di questa sera di Bologna e Fiorentina che affronteranno rispettivamente Aston Villa e Crystal Palace in Europa e Conference League. Il Bologna parte dalla sconfitta per 3-1 dell'andata, la Fiorentina dal 3-0 di Londra:

"Capisco che il calcio sia cambiato negli ultimi anni e si può pensare di fare una rimonta anche al Villa Park, ma sia Bologna che Fiorentina hanno un margine di errore bassissimo, non devono sbagliare nulla. Il Bologna deve ripartire dal primo tempo dell'andata, dove è stato dominante. Ma serve una partita coraggiosa e poi ci vuole un mezzo miracolo contro una squadra organizzata ed un allenatore bravissimo. E le risorse offensive come Castro e Rowe dovranno essere praticamente perfetti".

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