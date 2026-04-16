Vanoli ricorda Manninger: "Insieme proprio a Firenze, ragazzo eccezionale"
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Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato prima della sfida contro il Crystal Palace, ritorno dei quarti di finale di Conference League dopo la pesante sconfitta per 3 a 0 dell'andata a Londra. Prima di pensare al match, però, Vanoli ha voluto ricordare a Sky Sport Alex Manninger, suo ex compagno proprio in viola scomparso oggi per un tragico incidente stradale:
"Una tragedia… L'ho saputa oggi pomeriggio, Alex era un ragazzo eccezionale e ho avuto la fortuna di giocarci qui a Firenze. Lo avevo sentito nell'ultima intervista quando aveva detto di essere uscito dal calcio, una tragedia e sono vicino alla famiglia".
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