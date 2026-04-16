L'agente di Manninger: "Non riesco a capire, guardava 200 volte prima di attraversare"

Nella giornata di oggi Alexander Manninger è stato travolto da un treno, come riportato dalla Bild, mentre si trovava su un passaggio a livello non sorvegliato nei pressi della fermata di Pabing. La tragedia è avvenuta verso le 8.20 del mattino e anche le manovre di rianimazione, compreso l'uso di un defibrillatore, iniziate una volta che l'ex portiere di Juventus, Fiorentina e Siena è stato estratto dalle lamiere, sono state inutili.

Franco Granello, che è stato il suo agente durante il periodo in cui l'ex calciatore ha giocato ai massimi livelli, lo ha ricordato così, come si legge su Tuttosport: "La perdita di Alex mi devasta. Abbiamo lavorato insieme 15 anni. L’antitesi del calciatore medio di oggi. Puntuale, serio, preciso, corretto, serio, professionale all’eccesso. Un ragazzo meraviglioso. Non riesco a crederci. Ricordatelo come si merita. Non riesco a capire, era uno che per attraversare la strada guardava a destra e sinistra duecento volte".