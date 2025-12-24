Bernardeschi si è operato: quanto sta fuori. Il Bologna però ritrova (in parte) Freuler

Arrivano aggiornamenti dall'allenamento di stamani del Bologna, che ritrova in parte con il gruppo un pezzo da novanta del proprio centrocampo come Remo Freuler. Allo stesso tempo, però, nelle scorse ore si è sottoposto all'intervento chirurgico alla clavicola l'esterno Federico Bernardeschi.

Fa sapere il Bologna, mediante un report ufficiale: "Sono ripresi stamattina, sotto una fitta pioggia, gli allenamenti dei rossoblù in preparazione alla partita di domenica. Scarico in palestra per i più impiegati lunedì, attivazione e partitella per tutti gli altri, con Remo Freuler che si è allenato in parte con i compagni. Seduta differenziata per Lukasz Skorupski e Nicolò Casale".

Aggiunge quindi il Bologna, affrontando l'argomento dell'infortunio di Bernardeschi e della sua operazione,, andata a buon fine: "Ieri, presso l’ospedale di Sassuolo, Federico Bernardeschi è stato sottoposto ad intervento alla clavicola sinistra da parte dell’equipe del prof. Porcellini: l’operazione è perfettamente riuscita e i tempi di recupero sono di circa 6 settimane".