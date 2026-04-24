Dalla Spagna: Bernardo Silva offerto al Real Madrid, ma Florentino Perez ha altri piani

Il nome di Bernardo Silva è tornato a circolare con forza in orbita Real Madrid (oltre che Barcellona e Juventus), dopo che il suo agente Jorge Mendes avrebbe proposto il profilo del centrocampista portoghese ai Blancos.

Il giocatore, attualmente al Manchester City, è in scadenza di contratto e ha già annunciato, di comune accordo con il club inglese, che al termine della stagione si chiuderà la sua lunga esperienza a Manchester. Dopo nove stagioni sotto la guida di Pep Guardiola, il centrocampista sarebbe quindi pronto a una nuova sfida. Secondo quanto riportato da diversi media spagnoli e britannici, l’obiettivo del portoghese è continuare a competere ai massimi livelli e per questo avrebbe espresso il desiderio di valutare anche un’esperienza al Real Madrid nella stagione 2026/27. Un’opzione che, almeno per il momento, non sembra però rientrare nei piani del club spagnolo.

La dirigenza, infatti, pur apprezzando enormemente il valore tecnico del giocatore, non starebbe considerando il suo acquisto come una priorità per il futuro. I rapporti sportivi tra Silva e il Real Madrid sono stati intensi negli anni, tra sfide decisive in Champions League e momenti di grande rivalità, ma questo non ha modificato la linea del club. A 31 anni, Bernardo Silva mantiene un rendimento ancora elevatissimo e ha disputato una stagione da protagonista tra Premier League e coppe nazionali. Parallelamente, il suo futuro resta aperto, tra l’ambizione di continuare a vincere e la ricerca di un ultimo grande progetto.