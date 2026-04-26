Juventus, intensificati i contatti per Bernardo Silva: concorrenza in Europa e non solo

Bernardo Silva si prepara a diventare uno dei nomi più caldi del prossimo mercato: il centrocampista portoghese è pronto a ricevere numerose offerte mentre si avvicina l’addio al Manchester City.

Dopo quasi un decennio all’Etihad Stadium, il fantasista lusitano è pronto a chiudere un capitolo straordinario della sua carriera. Il City ha già confermato che Silva lascerà a fine stagione, mettendo fine a nove anni che hanno coinciso con l’era più vincente della storia del club, impreziosita da sei Premier League e dalla conquista della UEFA Champions League.

Il tecnico Pep Guardiola non ha nascosto il peso emotivo della separazione, arrivando a descriverla come la perdita di “una parte di sé”, a testimonianza dell’importanza del giocatore nell’identità della squadra.

Sul mercato, l’interesse attorno a Silva è già altissimo. La Juventus sembra tra le pretendenti più concrete: il club bianconero avrebbe intensificato i contatti con il suo agente Jorge Mendes, mettendo sul tavolo un triennale da circa 7 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi fino a 8-9 milioni. A Torino, Silva verrebbe considerato un perno centrale nel sistema di Luciano Spalletti, grazie alla sua duttilità tra centrocampo e attacco.

Non manca però la concorrenza. Il Barcelona lo segue da tempo e la prospettiva della Liga lo ha sempre affascinato, anche se i limiti finanziari dei blaugrana restano un ostacolo. Suggestiva anche l’ipotesi di un ritorno al Benfica, dove tutto è iniziato, ma l’operazione appare complessa dal punto di vista economico.

Più defilato, ma attento, il Paris Saint-Germain, che per ora non ha affondato il colpo concentrandosi su altre priorità di mercato. Fuori dall’Europa, invece, l’Al Hilal rappresenta un’opzione molto forte dal punto di vista economico, con offerte superiori agli standard del calcio europeo. Lo riporta Caughtoffiside.