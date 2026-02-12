Bianchini: "Oggi Napoli è capitale d'Italia all'estero più di Roma, Milano o Firenze"

Tommaso Bianchini, Direttore Generale dell'Area Business per il Napoli, ha parlato in conferenza stampa di vari temi economici e finanziari legati alla società campana in maglia azzurra.

Tra i vari argomenti sui quali si è soffermato Bianchini, anche il modo in cui il Napoli, fondato nel 1926, vivrà l'anno del suo centenario: "Sarà un movimento culturale, lavoriamo per intersecare la storia di Napoli con quella di Napoli, Partiremo da prima del 1926, c'è un prima affascinante. Racconteremo coi nostri storytelling, per tutto l'anno. Il centenario ci ricollegherà con la nostra storia, sarà il contrario. Dal mondo verso Napoli, il claim si ribalta per una stagione. Ci sarà un logo particolare per la stagione e maglie particolari per la stagione. Faremo eventi in città per celebrare la città cresciuta al fianco del Napoli e viceversa. Ci sono stati momenti bui e difficili, ma oggi Napoli è la capitale d'Italia per riconoscibilità all'estero. Lo è Napoli e non Roma, Milano o Firenze".

Bianchini ha colto l'occasione anche per fare un punto generale sulle attività di merchandising del Napoli: "Sul merchandising siamo solidi in Italia, la vera sfida è crescere all’estero: produrre fuori, ampliare la distribuzione, sviluppare academy e partnership strategiche internazionali. Tuttavia, senza i ricavi garantiti da un nuovo stadio di proprietà, fare un ulteriore salto di qualità e restare competitivi diventa estremamente difficile. Prima o poi la crescita rischia di rallentare: lo stadio è fondamentale".

