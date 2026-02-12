Orlando: "Fino a poco fa scherzavo sulla Fiorentina, ora ho paura di retrocedere"

L'ex centrocampista Massimo Orlando è stato intervistato da Radio FirenzeViola per dare una propria visione dei fatti sulla crisi che sta avvolgendo l'ambiente della Fiorentina ormai da inizio stagione.

A proposito della Fiorentina e dei timori di sprofondare in Serie B proprio nell'anno del centenario, dice Orlando: "Fino a due settimane fa scherzavo su questa cosa qui perché ero convinto che ci saremmo salvati. Ora invece ho paura perché vedo troppe similitudini con il '93. Io non credo che le colpe sia dell'allenatore, perché prima della partita l'allenatore stabilisce le marcature in base agli avversari e credo che non ci sia stata comunicazione in quella situazione. L'allenatore non può entrare in campo. In quei casi spetta ai giocatori".

Orlando ha parlato anche di una delle contendenti alla salvezza per la Fiorentina, la Cremonese, di recente apparsa in evidente difficoltà di risultati: "È stata una sorpresa all'inizio, ma non vorrei fosse come l'Empoli dello scorso anno. Ha Bonazzoli e Vardy davanti, ma per il resto non hanno molta qualità. Lotterà fino alla fine, ma non lo vedo bene".

Per ascoltare l'intervento integrale di Massimo Orlando, ascolta il podcast