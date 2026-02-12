Giovanni Zichella: "Arezzo la più forte del Girone B. E il Perugia potrà evitare il playout"

Non solo Sambenedettese, in campo proprio mentre scriviamo. Nel corso della diretta pomeridiana di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato la mondo della Serie C, è intervenuto mister Giovanni Zichella, che ha detto la sua anche su alcune formazioni del Girone B di categoria, che scenderanno poi in campo stasera.

Tra queste, il Perugia, ancora relegato in zona playout, classifica non preventivabile a inizio stagione: "Non era effettivamente pronosticabile questa classifica, ma alle volte ci lascia un po' ingannare dal fatto che, giocando in un club importante, le cose arrivino da sole, ma non funziona così. Non solo, essendo appunto il Perugia, gli avversari lo affrontano con più grinta, perché si chiama Perugia e per la storia che ha è sempre stimolante affrontarlo. Il non centrare risultati, infine, porta a un tunnel negativo di situazioni, ma secondo me riuscirà a evitare il playout perché poi se andiamo anche ad analizzare le varie rose delle squadre quella del Grifo è importante, e alla fine della stagione i valori vengono sempre fuori".

Quelli della capolista Arezzo, invece, già si vedono: "È forse la squadra più forte, anche se per me - e so che in tanti non saranno d'accordo - la sorpresa è il Ravenna, che sta facendo più di quello che a mio avviso poteva fare. Mi aspettavo invece di più dall'Ascoli. Ma insomma, se dovessi fare un pronostico, dico che questo girone verrà vinto dall'Arezzo".